Повторение берлинского инцидента: пинки женщинам также в Мюнхене и Штутгарте

14.12.2016 12:05   ·   0 комментариев

© sumnersgraphicsinc - Fotolia.com

© sumnersgraphicsinc — Fotolia.com

Через несколько дней после того, как всей Германии стало известно о жестоком нападении на женщину в метро Берлина, похожие случаи произошли в Мюнхене и в округе Штутгарта.

По данным полиции Мюнхена, в субботу, 10.12.2016, на обратном пути после рождественской вечеринки женщина хотела спуститься вниз по эскалатору. Внезапно на неё напали трое подростков, нанесли несколько ударов ногами, вследствие чего  женщина упала. После этого злоумышленники вырвали у неё сумочку и убежали. Из-за падения 38-летняя женщина, согласно данным полиции, получила множественные гематомы на левом бедре.

В субботу утром, 10.12.2016, 19-летняя девушка в округе возвращалась домой, когда вдруг неизвестный мужчина ударил её ногой по спине. Она упала и смогла только, как сообщила газета «Waiblinger Kreiszeitung«, распознать двух убегающих людей.

На прошлой неделе было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как женщина в Берлине падает вниз по лестнице от пинка мужчины. Жестокое вызвало ужас во всей Германии.

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