Фон дер Лайен не захотела одевать платок в Саудовской Аравии

14.12.2016 12:03 · 0 комментариев

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен (Ursula von der Leyen) в Саудовской Аравии, где ношение паранджи является законом для женщин, была одета в свою собственную одежду. При этом сразу после прибытия в королевство с государственным визитом её делегации были переданы черные абайи для сотрудниц и журналисток. Министр обороны сказала, что никто из её сотрудниц не обязан одевать их. Что касается её лично, об этом не может быть и речи: «Я не одену платок и буду в брюках», заявила она изданию «Bild am Sonntag», что и сделала.

Со стороны фон дер Лайен никакого нарушения закона. Статьи 1, 23 и 45 Конституции Саудовской Аравии действуют только для местных женщин. Согласно им, в общественных местах необходимо скрывать тело под одеждой, могут быть видны только лицо и руки. Для высокопоставленных западных политиков саудиты, строго соблюдающие ислам, сделали исключение, а фон дер Лайен добилась этого для женщин своей делегации. Министр обороны сказала, что выбирать свою собственную одежду, является правом, которое в равной степени имеют как мужчины, так и женщины.

Этим правом воспользовалась также министр экономики Баварии Ильзе Айгнер (Ilse Aigner) во время своей поездки в Иран. Однако, она, наоборот, решила одеть платок. Несмотря на то, что предпочла бы не одевать его, как призналась потом. Но она также ожидает от людей, которые приезжают в Германию, чтобы они соблюдали местные обычаи. Поэтому она считает приемлемым покрывать свои волосы в исламской стране. Решение Айгнер является политическим посланием, так же, как и решение фон дер Лайен одеть брючный костюм и не покрывать волосы.

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