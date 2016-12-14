Меркель хочет продлить санкции против России

14.12.2016 12:01   ·   0 комментариев

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Видеокадр пользователя phoenix, YouTube

Канцлер Германии Ангела и президент Франции Франсуа намерены продолжить экономические против России из-за конфликта с Украиной. «Необходимо будет ещё раз продлить санкции против России», заявила Меркель перед совместной конференцией по оцифровке. Реализация минских соглашений для решения конфликта в Украине является, с точки зрения самых влиятельных стран ЕС, далекой от необходимости.

В четверг, 15.12.2016, главы государств ЕС соберутся на последний саммит в этом году. При этом они могут принять решение о продлении санкций, срок действия которых истекает в конце января. Они касаются доступа российских банков на международные финансовые рынки, поставки военной техники и оборудования для нефтяной промышленности и запрета на поездки высокопоставленных российских политиков, военных и бизнесменов.

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