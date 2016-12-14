Цены на бензин и топочный мазут поднялись на самый высокий уровень с июля 2015 года

14.12.2016 11:59 · 0 комментариев

Цена на нефть влияет на экономическое развитие больше, чем любое другое сырьё. И потребители также замечают значительные изменения во время заправки и оплаты своих счетов за энергии.

После решения нефтяного картеля ОПЕК о сокращении добычи нефти бензин и топочный мазут стали стоить столько, сколько стоили в последний раз в июле 2015 года. Однако, во вторник, 13.12.2016, цены немного снизились. Так, стоимость одного литра бензина E10 составила в среднем по стране около 1,32 евро после того, как ранее был достигнут годовой максимум 1,34 евро. Дизель был по цене около 1,15 евро за литр, максимальная цена два дня назад составляла 1,17 евро.

Цена на мазут почти достигла порога в 60 евро за 100 литров, при объеме 3 000 литров, вкл. НДС. Но во вторник, 13.12.2016, снизилась до 59.30 евро.

Тем не менее, в среднесрочном сравнении цены на нефть являются умеренными. Два с половиной года назад цена сырой нефти составляла более 100 долларов за баррель, с соответственно высокими ценами на бензин и мазут. Во вторник цена за баррель (159 л) североморской нефти Brent составляла почти 56 долларов, что примерно на один доллар меньше, чем днём ранее, когда был достигнут годовой максимум.

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