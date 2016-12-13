В Индии Адольф Гитлер и сегодня является звездой

13.12.2016 13:00 · 0 комментариев

В Индии Адольф Гитлер является звездой – даже сегодня. Немецкий футбол, немецкие автомобили и даже немецкий диктатор высоко ценятся в этой части мира. Здесь его имя не олицетворяет зло, оно является синонимом качества. Его образ с жестким взглядом и узнаваемыми усами является эффективным рекламным магнитом для клиентов.

Имя Гитлера в Индии не шокирует, оно привлекает. Есть пабы, такие как «Свастика Гитлера» («Hitler’s Cross») в Мумбаи (Mumbai) (бывший Бомбей (Bombay)), который, однако, был переименован из-за еврейских протестов, и бильярдная «Логово Гитлера» («Hitler’s Den») в Нагпуре (Nagpur). На уличных боксах, которые повсюду в этой южно- азиатской стране наполняют вафли водянистым ванильным или шоколадным мороженым, фюрер смотрит ледяным взглядом. «Mein Kampf» переместился с 21-го на 15-е место в списке бестселлеров на индийском сайте Amazon, рядом с биографиями Стива Джобса и Махатмы Ганди.

Адольф Гитлер считается в далекой Индии, прежде всего, сильным лидером. Жесткий государственный руководитель, превративший железной рукой разорённую после Первой мировой войны Германию в страну, с которой должен был считаться весь мир. Лидерские качества Гитлера, которые видят в этом жители Индии, здесь затмевают его преступления.

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